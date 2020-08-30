Люди в форме подвергаются психологическому воздействию на фоне событий в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Психологическому воздействию подвергаются и люди в форме. Угрозы жизни им самим, но и семьям – один из способов давления, который всё чаще используется на фоне событий, происходящих в нашей стране.

Подробности – в видеоролике.

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