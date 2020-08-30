Электрический Volkswagen ID.3 преодолел 531 км, не останавливаясь на подзарядку

Источник материала: Tut.by

Новый электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 , продажи которого в Европе должны начаться в сентябре, смог преодолеть 531 км от Цвиккау (там налажена сборка машины) до Шаффхаузена (Швейцария) без подзарядки. Это на 111 км больше официально заявленного запаса хода этой модели — 420 км (цикл WLTP).





В заезде участвовал серийный ID.3 1st Pro Performance с батареей емкостью 58 кВтч и 204-сильным электромотором. Маршрут до Швейцарии проходил через такие города, как Байройт и Ульм, и включал только дороги общего пользования (44% пройденной дистанции пришлось на шоссе и 56% — на проселочные дороги). Средняя скорость движения составила 56 км/ч, расстояние от Цвиккау до Шаффхаузена было преодолено примерно за девять часов.

Без различных ухищрений, разумеется, не обошлось — водитель регулярно убирал ногу с педали акселератора, давая ID.3 возможность двигаться накатом, а на шоссе он иногда пристраивался за грузовиками, используя пониженное сопротивление воздуха за ними. С другой стороны, в салоне машины находился оператор и дополнительное техническое оборудование, кроме того, периодически или постоянно функционировали вспомогательные потребители электроэнергии, в том числе навигационная система, дневные ходовые огни, аудиосистема и система вентиляции. В Volkswagen сообщили, что во время заезда электромобиль расходовал 10,9 кВт·ч на 100 км пути, в то время как стандартное энергопотребление ID.3 находится в диапазоне 14,5−15,4 кВт·ч на 100 км.