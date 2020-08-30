Растет экспорт белорусской молочной продукции

Источник материала: ОНТ

Белорусская молочная продукция давно стала брендом для ближних и дальних соседей. Соответственно, растут объёмы продаж за рубеж. Доля молочной продукции в экспорте сельхозпродукции и продуктов питания составляет 43,3%, сообщили в Минсельхозпроде.

Только в первом полугодии в числе покупателей 47 стран. Несмотря пандемию, в первом полугодии поставки почти на 7% выше, чем год назад. Основные импортеры: Россия, Казахстан, Украина и Китай. Что касается последнего, то именно китайский рынок быстрыми темпами наращивает объёмы закупок белорусской продукции.

Перспективными рынками для белорусской молочной продукции остаются страны Азиатского региона, Персидского залива и Африки.

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