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«У меня минут отчаяния нет». Жодинцы получили вдохновляющее письмо от Сергея Тихановского

30.08.2020 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 августа у Сергея Тихановского был день рождения, накануне его перевели в жодинскую тюрьму №8. Узнав об этом, жительницы Жодино — мама и дочь — оправили ему свое письмо с поздравлением.



А 29 августа получили ответ, которым поделились с EX-PRESS.BY.

— Нас это письмо вдохновило: если человек, так много переживший за нашу свободу, полон веры и воли, то и мы не должны останавливаться, как бы трудно ни было, — говорят они.

«Ваше письмо — первое письмо, которое я получил в Жодино и первое с поздравлениями! Спасибо Вам! Я сам не ожидал, что в нашей стране так много достойных людей, с кем хочется жить в одной стране, с кем хочется дружить и общаться. И вы — одни из них. Буду рад пообщаться и познакомиться лично. Скоро люди будут радоваться и улыбаться каждый день! Я в это верю. Но пока еще много всего непонятного.

Я пока тут сижу без новостей. Ни телевизора, ни газет. Жду все со следующей недели. У меня минут отчаяния нет. Это большой грех вообще-то у православных. Вы не знали? У меня было сомнение как-то накануне, и больше оно уже ко мне не придет.


Я, если проанализировать прошлые годы, единственное, что я сделал: поверил в то, что это можно изменить, что какой бы невозможной и невероятной не казалась задача, но если это нужно делать, то нужно начинать, не взирая на то, что вокруг нет ни одного единомышленника; и второе — взяться со всей силой и зарядить этой верой и энергией других. Это да. А в остальном мои скромные заслуги преувеличивают.

Спасибо за теплые слова и поздравления. Уверен, что с Божьей помощью все будет хорошо.

Верым! Можам! Пераможам!

20.08.2020 Сергей Тихановский

Р.S. Заказные письма приходят быстро».
 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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18 августа у Сергея Тихановского был день рождения, накануне его перевели в жодинскую тюрьму №8. Узнав об этом, жительницы Жодино — мама и дочь — оправили ему свое...
 
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