В Минске появятся новые конструкции для сбора мусора

Источник материала: ОНТ

Чистота, удобство и экологичность. Во всех районах столицы появятся «домики для мусора». Современные модульные конструкции для сбора бытовых отходов и вторсырья ещё весной установили в Заводском районе.

За несколько месяцев жители и работники коммунальных служб уже оценили функционал, эстетику и санитарный аспект новшества.

Мусор забрасывается через специальные окна с резиновыми шторками. Под каждым из них – таблички с указанием видов отходов. Новые конструкции появятся, прежде всего, во дворах домов, где заварены мусоропроводы или на это получено согласие жильцов.

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