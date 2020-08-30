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В Минске появятся новые конструкции для сбора мусора
Источник материала: ОНТ
Чистота, удобство и экологичность. Во всех районах столицы появятся «домики для мусора». Современные модульные конструкции для сбора бытовых отходов и вторсырья ещё весной установили в Заводском районе.
За несколько месяцев жители и работники коммунальных служб уже оценили функционал, эстетику и санитарный аспект новшества.
Мусор забрасывается через специальные окна с резиновыми шторками. Под каждым из них – таблички с указанием видов отходов. Новые конструкции появятся, прежде всего, во дворах домов, где заварены мусоропроводы или на это получено согласие жильцов.
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Чистота, удобство и экологичность. Во всех районах столицы появятся «домики для мусора». Современные модульные конструкции для сбора бытовых отходов и вторсырья...
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