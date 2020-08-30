«Протестующие и режим постоянно меняют тактику». Политический аналитик о будущем протестов

— Мне не кажется, что протесты идут на спад — они как раз продолжаются. Люди достаточно мотивированы, как показывают наши уличные опросы. Протестующие скорее настроены на длительное сопротивление. Мы также видим, что как только возвращаются репрессии, людей начинают задерживать на площади Независимости — они переходят в формат летающих акций. Сегодня снова мы видели, что вернулись цепи солидарности — они появились в разных районах города. Люди, в принципе, сохраняют символический контроль над улицами, который они себе вернули на протяжении всего этого периода, несмотря на задержания.





— В тот день, когда Лукашенко пришел на завод, ему многие рабочие кричали: "Уходи!" И многим тогда казалось, что все, Лукашенко скоро уйдет. Теперь он, как мы видим, идет в наступление. Что произошло, на ваш взгляд, за этот довольно короткий период?





— Эта иллюзия того, что Лукашенко скоро уйдет в связи с массовыми акциями, она, наверное, присутствовала у какой-то части людей, которые верили, что если 3-5% активно протестует, то это вынуждает власть уйти или пойти на переговоры. Но я никогда не питал таких иллюзий. Переговоры возможны только в случае, если массовые протесты, забастовки, самые разные формы давления на власть блокируют какие-то жизненно важные функции этого режима, и у него просто нет никаких шансов, кроме того чтобы пойти на переговоры. Но это может занимать довольно долгое время. Мы видели, что революции, которые разворачивались в других странах в последнее время, продолжались месяцы. В Беларуси это только третья неделя протестов. И пока мне кажется, что режим достаточно устойчивый, у него достаточно ресурсов.





Как протестующие, так и режим постоянно меняют тактику. Власти постоянно надеются, что эти протесты угасают, а значит, можно вернуть режим точечных репрессий, можно выхватывать лидеров, подавлять малочисленные акции, увеличивая цену участия, и тогда они сойдут на нет. Но пока это на нет не уходит, и люди довольно активно организуются в другие формы протеста.





Сейчас то, что происходит с инициативой отзыва депутатов парламента по округам. Идет просто колоссальная самоорганизация людей в разных группах по всей стране, которые вызывают депутатов на собрания, которые декларируют им свои требования. При невыполнении требований собираются депутатов отозвать. И это приобретает просто массовый характер. Этот политический процесс самоорганизации, он постоянно идет. И пока паритет сил существует, но никто пока не побеждает.