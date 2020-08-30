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СК возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов
30.08.2020 10:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
tvnews.by
Об этом сообщил телеканал «Беларусь1».
«Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились», — заявил
Как было также отмечено, «сильнейшее давление на депутатский корпус осуществляется зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов».
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Об этом сообщил телеканал «Беларусь1».
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