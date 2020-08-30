СК возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов

Источник материала: Ежедневник

tvnews.by

Об этом сообщил телеканал «Беларусь1».

«Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились», — заявил неизвестный сотрудник.

Как было также отмечено, «сильнейшее давление на депутатский корпус осуществляется зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов».