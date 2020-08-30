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Петр Кузнецов: Путин предстал для белорусов в лаврах Ермошиной

30.08.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иногда складывается впечатление, что они там, в Кремле, действуют по какой-то методичке, составленной при Иване Грозном.



Путин заявил, что признает Лукашенко легитимным и законноизбранным президентом.

На самом деле, надо сказать ему за это спасибо. Все наконец-то стало на свои места. По-другому, как ни верти, и быть не могло, а вся эта муть с некими позитивными сигналами Пескова в сторону мирных протестов и Координационного совета только сбивала с толку, пишет политический аналитик, основатель "Сильных новостей" и Mogilev.Online Петр Кузнецов.

Исторически это логично и закономерно. Запад традиционно старается действовать и работать с целью вызвать симпатию и лояльность народов, не обращая особого внимания на личности руководителей - на Западе прекрасно понимают, что все они меняются, а народы остаются.

Россия - наоборот: всегда разговаривает только с правителями, ни в грош не ставя мнение людей.

 

Именно поэтому Западная цивилизация пусть медленно, но неуклонно расширяется, а тот самый Русский мир - так же медленно, но так же неуклонно сжимается.

Путин сам, своими руками, создал ситуацию, при которой стремление белорусов избавиться от Лукашенко, а это - большинство белорусов, автоматически становится стремлением избавиться от воли и интересов России. Сам, никакой Запад и его козни в этом не обвинить.

Можно было бы сказать, что он - идиот, но это вряд ли имеет смысл. Иногда складывается впечатление, что они там, в Кремле, действуют по какой-то методичке, составленной при Иване Грозном. Висит в каком-нибудь зале в рамке кусок пергамента, где написано, что надо поддерживать лояльных царей и завоёвывать нелояльных, они аккуратно каждое утро протирают с него пыль, перечитывают, целуют, размашисто крестятся и идут исполнять, ни на секунду не задумываясь о последствиях.

История тем временем идёт вперёд, мир и народы меняются, Россия все больше погружается сама в себя и в собственное трагическое одиночество. Но никому и в голову не приходит, что никакие враги тебе не навредят больше чем ты сам, если ты - враг самому себе.

"Спасибо" Путину все же говорить не будем. За то, что он предстал для белорусов в лаврах Ермошиной, пусть она его и благодарит.

А мы пойдем дальше своей дорогой. История учит, что она - правильная.
 
Теги: Новости
 
 
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Иногда складывается впечатление, что они там, в Кремле, действуют по какой-то методичке, составленной при Иване Грозном.
 
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