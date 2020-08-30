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Белорусский диктатор в свой ДР наводнил Минск ордами ОМОНа и внутренних войск
Источник материала: АФН
В центр Минска, где сегодня пройдет очередной марш сторонников перемен, силовики массового стягивают спецтехнику, автозаки и автобусы, в которых находятся сотрудники ОМОНа.
В частности, большая колонна спецтехники была направлена из Уручья в район площади Независимости. Фото самой площади указывают, что основная ее часть перегорожена металлическими заграждениями.
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В центр Минска, где сегодня пройдет очередной марш сторонников перемен, силовики массового стягивают спецтехнику, автозаки и автобусы, в которых находятся...
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