"Голос Америки" . В Государственном департаменте США отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о якобы причастности американских спецслужб к ситуации с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус, пишет





Ранее Путин заявил, что спецслужбы Украины и США предоставили бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси как "ударную силу для раскачивания ситуации" во время выборов.





"Нам известно о сообщении о двурушническом использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных упорных усилий поставить правительства других стран в неловкое положение, усилить раскол внутри стран, поддержать автократов, и в целом сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы", - заявила она.





Ортагус также отметила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "через действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами влияния российских спецслужб".





"Наглое использование Москвой наемников ЧВК "Вагнера" в целом мире обогащает российскую элиту, нанося ущерб странам в которых она работает. Использование Россией кампаний влияния для ослабления противников и приглушения голоса народа неприемлемо", - заявила Ортагус.





29 июля в Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера", 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Беларусь попросила Украину проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков, чтобы белорусские правоохранители осуществили их экстрадиции. Уже через два дня Лукашенко сообщил, что получил от президента РФ Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными "вагнеровцами".

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины подозреваются в участии в террористической организации. 14 августа Беларусь выдала России 32 "вагнеровцев". В связи с этим в Офисе президента Украины заявили, что ожидали от властей Беларуси юридически корректного и взвешенного решения, а в МИД Украины не исключили возможности обращения в Интерпол.



