В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков

Военная техника и силовики выехали с базы в минском микрорайоне Уручье. По данным агентства, колонна двигалась около 7:00 по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства. Ожидается, что здесь сегодня пройдет очередная протестная акция.





Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Беларуси прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецсредств и спецтехники.