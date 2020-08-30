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В центр Минска начали стягивать военную технику и силовиков

30.08.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Об этом сообщает ТАСС.

Военная техника и силовики выехали с базы в минском микрорайоне Уручье. По данным агентства, колонна двигалась около 7:00 по проспекту Независимости, который ведет к площади Независимости и Дому правительства. Ожидается, что здесь сегодня пройдет очередная протестная акция. 

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Беларуси прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецсредств и спецтехники.
 
Теги: Минск
 
 
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В центр Минска утром 30 августа начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Об этом сообщает ТАСС.
 
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