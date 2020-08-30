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Трамп подтвердил намерение США сократить военное присутствие в Ираке

30.08.2020 12:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Дональд Трамп сообщил, что США планируют сократить численность своих вооруженных сил в Ираке.

По его словам, США планируют оставить в регионе 3500 военнослужащих, передает РБК со ссылкой на твит Трампа.

Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. Ранее он заявил о намерении сократить контингент США в Афганистане. По его словам, в ноябре в стране останется 4-5 тыс. солдат армии США. В 2018 году США сократили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте.

В июне Трамп пообещал вдвое сократить количество военнослужащих США в Германии. Позже стало известно, что часть войск было переброшено в Польшу.

 
 
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Президент Дональд Трамп сообщил, что США планируют сократить численность своих вооруженных сил в Ираке.
 
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