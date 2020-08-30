ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков

30.08.2020 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, какие предприятия попали в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за семь месяцев нынешнего года, корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.


По словам специалистов, за январь — июль в консолидированный бюджет столицы поступило более 8 млрд рублей. Примерно треть от этого объема — вклад 10 крупнейших налогоплательщиков города.

— В рейтинге плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ООО «Табак-Инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», УП «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин», — пояснили в ИМНС.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какие предприятия попали в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за семь месяцев нынешнего года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен 31 августа из-за жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика