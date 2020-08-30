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Водомёты, оцепление, ОМОН: как власти пытаются сорвать новую массовую акцию протеста в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 30 августа, в Минске планируется очередная массовая протестная акция. Власти не дремлют: по периметру площади Независимости, что у Дома правительства, поставили ограждение. Сюда пригнали автобусы с ОМОНом, водомёты, автозаки.
Оцеплена и стела. Там военные устанавливают турникеты:
В целом, обстановочка в столице следующая:
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Сегодня, 30 августа, в Минске планируется очередная массовая протестная акция. Власти не дремлют: по периметру площади Независимости, что у Дома правительства,...
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