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Водомёты, оцепление, ОМОН: как власти пытаются сорвать новую массовую акцию протеста в Минске

30.08.2020 12:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 30 августа, в Минске планируется очередная массовая протестная акция. Власти не дремлют: по периметру площади Независимости, что у Дома правительства, поставили ограждение. Сюда пригнали автобусы с ОМОНом, водомёты, автозаки. 

Оцеплена и стела. Там военные устанавливают турникеты:

В целом, обстановочка в столице следующая:

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 30 августа, в Минске планируется очередная массовая протестная акция. Власти не дремлют: по периметру площади Независимости, что у Дома правительства,...
 
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