Источник материала: Ежедневник

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Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финский МИД призвал провести в Беларуси новые выборы Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.

Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщаетсо ссылкой на газету Helsingin Sanomat.«Согласно принципам ОБСЕ, было бы хорошо действовать. К ним [принципам] относятся открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации. Сила ОБСЕ, конечно, в том, что Беларусь является членом этой организации», — сказал Хаависто.В своем Twitter министр сообщил, что провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, а также с самой Тихановской. Хаависто отметил, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью.