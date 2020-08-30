|
Финский МИД призвал провести в Беларуси новые выборы
30.08.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
agrimpasa.com
Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает
«Согласно принципам ОБСЕ, было бы хорошо действовать. К ним [принципам] относятся открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации. Сила ОБСЕ, конечно, в том, что Беларусь является членом этой организации», — сказал Хаависто.
В своем Twitter министр сообщил, что провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, а также с самой Тихановской. Хаависто отметил, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)