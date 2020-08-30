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Финский МИД призвал провести в Беларуси новые выборы

30.08.2020 12:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

agrimpasa.com

Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.

Об этом сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по итогам встречи в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, сообщает РБК со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

«Согласно принципам ОБСЕ, было бы хорошо действовать. К ним [принципам] относятся открытые свободные выборы, уважение прав человека и свобода средств массовой информации. Сила ОБСЕ, конечно, в том, что Беларусь является членом этой организации», — сказал Хаависто.

В своем Twitter министр сообщил, что провел встречу с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, а также с самой Тихановской. Хаависто отметил, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью.

 

 
 
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Единственной возможностью выхода из кризисной ситуации в Беларуси является проведение новых президентских выборов, считают в ведомстве.
 
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