Более 400 спортсменов требуют провести повторные выборы

Спортивная общественность Беларуси выступила с заявлением против фальсификации результатов выборов президента, а также насилия со стороны силовиков к мирно протестующим гражданам.



Олимпийская чемпионка и спортсменка года Анна Гуськова. Фото: НОК

«Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности», — говорится в открытом письме, опубликованном «Трибуной» .

Спортсмены и работники индустрии призвали освободить всех задержанных и политзаключенных, выявить и наказать виновных в избиении и пытках над гражданами, а также оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — говорится в заявлении.

Среди подписантов письма — чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, чемпионка Всемирных игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта, чемпионка мира-2015 и чемпионка Европы-2014 Марина Арзамасова и другие известные спортсмены.