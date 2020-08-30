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Жители Беларуси вышли на Марш мира и независимости
30.08.2020 13:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александра Квиткевич, TUT.BY
Третье по счету массовое выступление белорусов, не согласных с результатами выборов и требующих призвать к ответу виновных в убийствах и истязаниях демонстрантов, проходит 30 августа.
На этот раз оно носит название «Марш мира и независимости».
Примерно в 13. 00 сформировавшиеся в дальних районах столицы (в Новой Боровой, на Могилевской, станции «Восток» и др.) колонны начали выдвигаться в центр.
Силовики еще ночью начали готовиться к митингам и огородили площадь Независимости, стелу и другие возможные центры скопления демонстрантов. В центр города была стянута живая сила и спецтехника, включая машины с колючей проволокой и водометами.
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Третье по счету массовое выступление белорусов, не согласных с результатами выборов и требующих призвать к ответу виновных в убийствах и истязаниях...
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