Жители Беларуси вышли на Марш мира и независимости

Источник материала: Ежедневник

Александра Квиткевич, TUT.BY

Третье по счету массовое выступление белорусов, не согласных с результатами выборов и требующих призвать к ответу виновных в убийствах и истязаниях демонстрантов, проходит 30 августа.

На этот раз оно носит название «Марш мира и независимости».

Примерно в 13. 00 сформировавшиеся в дальних районах столицы (в Новой Боровой, на Могилевской, станции «Восток» и др.) колонны начали выдвигаться в центр.

Силовики еще ночью начали готовиться к митингам и огородили площадь Независимости, стелу и другие возможные центры скопления демонстрантов. В центр города была стянута живая сила и спецтехника, включая машины с колючей проволокой и водометами.