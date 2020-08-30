﻿ Жители Беларуси вышли на Марш мира и независимости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Беларуси вышли на Марш мира и независимости

30.08.2020 13:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Александра Квиткевич, TUT.BY

Третье по счету массовое выступление белорусов, не согласных с результатами выборов и требующих призвать к ответу виновных в убийствах и истязаниях демонстрантов, проходит 30 августа.

На этот раз оно носит название «Марш мира и независимости».

Примерно в 13. 00 сформировавшиеся в дальних районах столицы (в Новой Боровой, на Могилевской, станции «Восток» и др.) колонны начали выдвигаться в центр.  

Силовики еще ночью начали готовиться к митингам и огородили площадь Независимости, стелу  и другие возможные центры скопления демонстрантов. В центр города была стянута живая сила и спецтехника, включая машины с колючей проволокой и водометами.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третье по счету массовое выступление белорусов, не согласных с результатами выборов и требующих призвать к ответу виновных в убийствах и истязаниях...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Евросоюзе призвали Лукашенко перестать запугивать СМИ и ограничивать свободу слова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика