Белорус, показавший протестный жест в игре с «Шахтером»: Противно от того, что происходит в стране

сделала с ним интервью, чтобы обсудить этот перформанс и отношение футболиста к обстановке в Беларуси. Приводим главное.

— Почему решил именно так отметить этот мяч?





— Я же вижу, что творится в Беларуси. Это вызывает шок! Никогда не мог подумать, что такое может происходить у нас в стране. Наверное, сейчас у каждого есть знакомые, которых как-то зацепила эта волна насилия. Увидел, как Коля Януш отпраздновал гол подобным образом. Можно сказать, он запустил своеобразный челлендж. Но недавно прочитал новость , что АБФФ вроде запретила футболистам праздновать голы подобным образом. Но мне-то ничего не мешает.





Очень хочется поддержать людей, которые пострадали от насилия в Беларуси. Просто противно от того, что сейчас происходит в стране.





— Ты отыграл матч с бело-красно-белой ленточкой на руке. Как она оказалась у тебя на запястье?





— Перед игрой заклеил запястье белым пластырем, а наверх накрутил кусочек красной изоленты. Перед стартовым свистком к нам подходил резервный судья, осматривал запястья всех игроков. Рефери попросил кого-то снять тейп. Из-за этого надел термобелье, чтобы не было никаких проблем перед выходом на поле.





Еще раз, очень переживаю из-за того, что происходит в стране. В первые дни после выборов не находил себе места, не мог ни до кого дозвониться. Приходилось узнавать информацию через Telegram и YouTube. После увиденного не было никакого настроения, очень плохо спал.





— Что шокировало тебя больше всего?





— Каждое видео было по-своему жестокое. Понятно, самый страшный момент, когда человек идет с поднятыми вверх руками, а в него стреляют. И потом нам рассказывают, что в руках у него было взрывное устройство…





— Увидел по телевидению на мирных акциях в Минске наркоманов и проституток?





— Просто не укладывается в голове, как можно все так переворачивать. Но именно сейчас начал по-настоящему гордиться нашим народом! На мирных митингах люди убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы стать на лавочку. Это просто что-то невероятное! Низкий поклон тем, кто ходит на многотысячные марши и становится в цепи солидарности. Все они невероятные молодцы! Понятное дело, каждый переживает за себя и своих родных, но все равно выходит на улицу, чтобы выразить свой протест. Самое важное, что все происходит без всякой агрессии, а силовики, наоборот, так жестко к этому относятся. Это же настоящий беспредел!





— Веришь, что все это скоро закончится?





— Хочется, чтобы все скорее закончилось и возобладал здравый разум. Очень верю в белорусский народ. Наверное, мы только сейчас начали понимать, насколько белорусы невероятны. У нас просто сумасшедший, в хорошем смысле этого слова, народ.