Перфекционистам понравится: разработан алгоритм для создания идеальных сэндвичей

Источник материала: ОНТ

Американский аналитик Итан Розенталь разработал алгоритм, который очень понравится перфекционистам. Он помогает создать идеальный сэндвич с бананом и арахисовой пастой. Об этом сообщает The Next Web.

Сама технология базируется на алгебре и компьютерном зрении. Идея создания пришла к разработчику во время карантина в Нью-Йорке.

Самым сложным оказалось научить программу «резать» банан. Однако трудности остались позади. Теперь чтобы создать идеальный сэндвич, необходимо лишь загрузить фото ингредиентов в программу.

Вот тут алгоритм можно скачать и попробовать.

Фото: The Next Web

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