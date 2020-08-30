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Перфекционистам понравится: разработан алгоритм для создания идеальных сэндвичей
Источник материала: ОНТ
Американский аналитик Итан Розенталь разработал алгоритм, который очень понравится перфекционистам. Он помогает создать идеальный сэндвич с бананом и арахисовой пастой. Об этом
Сама технология базируется на алгебре и компьютерном зрении. Идея создания пришла к разработчику во время карантина в Нью-Йорке.
Самым сложным оказалось научить программу «резать» банан. Однако трудности остались позади. Теперь чтобы создать идеальный сэндвич, необходимо лишь загрузить фото ингредиентов в программу.
Вот
Фото: The Next Web
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Американский аналитик Итан Розенталь разработал алгоритм, который очень понравится перфекционистам. Он помогает создать идеальный сэндвич с бананом и арахисовой...
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