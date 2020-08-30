В 14 часов у гостиницы «Минск» начались задержания участников «Марша мира и независимости».

Подъехало шесть автозаков, задерживают мужчин. Люди переместились на сторону Главпочтамта, часть демонстрантов стоит около кинотеатра «Центральный», кричат «Позор!» и «Лукашенко в автозак!» Люди перегородили дорогу одному автозаку, остальные автозаки развернулись к Главпочтамту.

Проспект у площади Независимости перекрыт в обе стороны.