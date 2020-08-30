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Эксперт: заявления Путина по Беларуси ― месседж для Польши и Литвы

30.08.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

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Бышок: белорусская площадь ― это не "евромайдан"

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко обращался к нему с просьбой о создании для Беларуси резерва из российских силовиков, что вызвало неоднозначную реакцию в республике. Ситуацию прокомментировал сопредседатель Гражданской инициативы "Союз", политический эксперт Станислав Бышок. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Очевидно, что слова Путина предназначались для внешнего контура республики, а не для ее граждан. Действительно, есть серьезные опасения, что западные соседи Беларуси не только информационно, но, возможно, и как-то иначе решат повлиять на внутриполитические процессы в стране. Польша и Литва достаточно активно действуют участвуют в событиях последних недель, и заявление Путина  ― это месседж для них",  ― сказал эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, "белорусская площадь  ―  это не "евромайдан", в большей степени это внутренняя история, и все внутрибелорусские дела должны решаться гражданами страны".

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik.

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Информация о создании резерва из российских силовиков для Беларуси ― это прямое послание из Москвы для ближайших соседей Минска на Западе, считает политический...
 
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