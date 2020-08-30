Эксперт: заявления Путина по Беларуси ― месседж для Польши и Литвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок: белорусская площадь ― это не "евромайдан"

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко обращался к нему с просьбой о создании для Беларуси резерва из российских силовиков, что вызвало неоднозначную реакцию в республике. Ситуацию прокомментировал сопредседатель Гражданской инициативы "Союз", политический эксперт Станислав Бышок.

"Очевидно, что слова Путина предназначались для внешнего контура республики, а не для ее граждан. Действительно, есть серьезные опасения, что западные соседи Беларуси не только информационно, но, возможно, и как-то иначе решат повлиять на внутриполитические процессы в стране. Польша и Литва достаточно активно действуют участвуют в событиях последних недель, и заявление Путина ― это месседж для них", ― сказал эксперт.

По мнению собеседника Sputnik, "белорусская площадь ― это не "евромайдан", в большей степени это внутренняя история, и все внутрибелорусские дела должны решаться гражданами страны".

Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik.

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