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Эксперт: заявления Путина по Беларуси ― месседж для Польши и Литвы
30.08.2020 15:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент России Владимир Путин
© Sputnik / Виктор Толочко
"Очевидно, что слова Путина предназначались для внешнего контура республики, а не для ее граждан. Действительно, есть серьезные опасения, что западные соседи Беларуси не только информационно, но, возможно, и как-то иначе решат повлиять на внутриполитические процессы в стране. Польша и Литва достаточно активно действуют участвуют в событиях последних недель, и заявление Путина ― это месседж для них", ― сказал эксперт.
По мнению собеседника Sputnik, "белорусская площадь ― это не "евромайдан", в большей степени это внутренняя история, и все внутрибелорусские дела должны решаться гражданами страны".
Комментарий политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik.
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