Чемпион Беларуси по каратэ Гарелик: «Никогда больше не подам руки ни одному сотруднику МВД. Братство закончилось после убийства мирных граждан»

«Я, Гарелик Сергей Викторович, выпускник кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры, чемпион Республики Беларусь по каратэ, призер чемпионатов Республики Беларусь по рукопашному бою, бывший тренер сборной Республики Беларусь по рукопашному бою, никогда больше не подам руки ни одному сотруднику МВД, Внутренних войск МВД РБ, проходившему обучение в том же ВУЗе. Братство закончилось после убийства мирных граждан. Вы мне не братья. Не все, но те, кто исполняет преступные приказы будьте готовы, что я буду защищать себя, свою семью, родных и друзей всеми доступными мне средствами. Я буду защищать свое право на жизнь. А сил хватает, форма не плохая. Я был сегодня на похоронах Беларуса с большой буквы. Безоружного, одетого в майку человека застрелили.





Я призываю всех выпускников БГУФК по любым видам единоборств обеспечить максимальное поддержание общественного порядка на протестных акциях, проводимых беларусами в эти дни. Нейтрализуйте провокаторов, не допускайте насилия. Вместе, мы сила. Тем, кто несет службу – будьте людьми, слушайте совесть, не превращайтесь в зверят. Не пытайтесь валить на командиров, просто делайте свою работу профессионально, служите народу!





Все факты превышения полномочий и соразмерности физической силы, нарушения Законов РБ будут расследованы, виновные привлечены к ответственности гражданским обществом.





Руководителей всех федераций единоборств Республики Беларусь призываю публично и открыто осудить чрезмерное насилие в отношении граждан РБ со стороны силовых структур», – написал Гарелик в Facebook.