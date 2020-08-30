Незадолго до премьеры Mercedes еще раз засветил новый S-класс

Источник материала: Tut.by

Компания Mercedes озвучила дату премьеры нового поколения флагманского седана S-класса, обнародовав финальный тизер машины — это дизайнерский скетч, дающий представление о внешности автомобиля. Целиком новый седан Mercedes покажут уже на следующей неделе — мировая премьера S-класса в кузове W223 состоится 2 сентября.





Напомним, что сперва в Mercedes рассказали о новом поколении мультимедиасистемы MBUX , которая дебютирует на S-классе, после чего, уже в августе, компания поведала о шасси, системах безопасности, а также некоторых особенностях оформления интерьера и комфорте пассажиров в новом седане.









В частности, S-класс для защиты задних пассажиров оснастят подушками безопасности, которые раскрываются при лобовом столкновении из спинок передних сидений, активной подвеской, приподнимающей кузов на величину до 8 см перед боковым ударом, а также шасси с опциональной функцией подруливания колес заднего моста. При этом будет предложено два варианта — с углом поворота задних колес до десяти либо до 4,5 градуса (в первом случае диаметр разворота уменьшается примерно на 2 м).





В отделке салона будет использоваться натуральный шпон из пористой древесины, пронизанный вставками из алюминия, а из оснащения заявлены активная светодиодная подсветка (это световая лента из 250 светодиодов, которые распределены по всему салону), а также новые кресла для задних седоков с еще большим количеством регулировок и модернизированным массажером.





Сборку нового S-класса освоят на одном из самых современных автомобильных производств в мире — предприятии Factory 56, которое немцы называют «заводом будущего». Обо всех технологиях и особенностях производственного процесса нового седана Mercedes расскажет в ходе онлайн-премьеры S-класса.