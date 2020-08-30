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В воскресенье во всех православных храмах Беларуси пройдет молебен за страну

30.08.2020 16:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

minsktourism.by

С инициативой выступил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Как сообщает сайт sobor.by, в 17.00 во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви будет совершен молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и молитвой за белорусский народ.

Митрополит Вениамин призывает всех объединиться в молитве: "В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы. Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия. А для этого необходима соборная молитва всей Белорусской Церкви. Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе — в этом наше свидетельство об истине, наша сила и упование. "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят" (Мф. 7:7), — свидетельствует Писание. Обратимся же в эти дни празднования Успения Пресвятой Богородицы в общей молитве к Ней, испрашивая мира и благоденствия земле белорусской!".


 

 
 
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С инициативой выступил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.
 
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