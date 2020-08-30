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Тысячи протестующих пришли к резиденции Лукашенко и кричат: «Выйди — мы поздравим»

30.08.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Минске проходит очередная многотысячная акция протеста. Изначально митингующие двигались в сторону площади Независимости, но силовики перекрыли им путь в районе ГУМа, минимум 125 человек задержали. После этого колонная людей двинулась с проспекта Независимости в сторону Немиги, оттуда — к стеле, потом — ко Дворцу Независимости.
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Как и в прошлое воскресенье резиденция Лукашенко охраняется военной техникой, ОМОНом и спецтехникой. Со стороны Уручья движется подкрепление — бронированные боевые машины, пишет the-village.me

По предварительным оценкам журналистов, возле стелы около 16 часов собралось не меньше 100 тысяч человек. Часть из них сейчас уже дошла до резиденции Лукашенко.

Напомним, что у Лукашенко сегодня День рождения — 66 лет. Люди стоят возле оцепления резиденции и скандируют: «Мы на сладкий стол», «Выйди — мы поздравим».

Позже собравшиеся зажгли фонарики телефонов и свечки и кричат: «Саша, задувай!».

Люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы и сложили все это на асфальте возле оцепления. Также там оставили черный гроб с цветами и большого картонного таракана.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит очередная многотысячная акция протеста. Изначально митингующие двигались в сторону площади Независимости, но силовики перекрыли им...
 
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