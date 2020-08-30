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На акциях протеста 30 августа задержаны более ста человек. Что о них известно
Источник материала: Партизан
30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не обошлось и без задержаний. В Минске за первые два часа акции протеста задержали 125 человек,
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минск
Так выглядели задержания в Минске, пишет
Вот имена людей, которых задержали в Минске, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»:
Пинск
По данным «Вясны», задержан Виктор Антоник. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Пинске исчез корреспондент издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич.
Орша
По данным Вясны, в Орше задержаны минимум два человек. Один из них — Болдырев Алексей.
Гродно
Около 16 часов дня в Гродно ОМОН задержал мужчину, загримированного под Александра Лукашенко. У мужчины был плакат «Президент ненастоящий», сообщает издание «Белсат».
Фото: Радыё Свабода
По данным «Радыё Свабода», задержанного зовут Андрей Янкович.
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30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не обошлось и без задержаний. В Минске за первые два часа акции протеста задержали 125...
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