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«Они хотят разрушить экономику руками наших братьев-белорусов». Эксперты о влиянии Запада на ситуацию в Беларуси

30.08.2020 16:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обстановка в Беларуси после выборов по-прежнему остаётся главной темой обсуждений зарубежных экспертов. Что происходит и почему нужно видеть иногда больше, чем кажется?  

Юрий Афонин, депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ: «Сегодня прочитал, что предлагают сегодня эти поводыри из вот этого вот Telegram-канала “Нехта”. Они предлагают из Польши разрушить своё государство. Снимать вклады – значит коллапс банковской системы, переводить средства в валюту, то есть фактически опустить свою национальную валюту, не платить за коммунальные платежи населению, предпринимателям не платить налоги, не оплачивать государственные поставки за рубежом всем белорусским диаспорам. Они хотят разрушить экономику руками наших братьев белорусов». 

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Обстановка в Беларуси после выборов по-прежнему остаётся главной темой обсуждений зарубежных экспертов. Что происходит и почему нужно видеть иногда больше, чем...
 
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