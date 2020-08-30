|
«Они хотят разрушить экономику руками наших братьев-белорусов». Эксперты о влиянии Запада на ситуацию в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Обстановка в Беларуси после выборов по-прежнему остаётся главной темой обсуждений зарубежных экспертов. Что происходит и почему нужно видеть иногда больше, чем кажется?
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Они хотят разрушить экономику руками наших братьев-белорусов». Эксперты о влиянии Запада на ситуацию в Беларуси
Обстановка в Беларуси после выборов по-прежнему остаётся главной темой обсуждений зарубежных экспертов. Что происходит и почему нужно видеть иногда больше, чем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)