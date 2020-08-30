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В Минске задержали 125 митингующих
Источник материала: Onliner
В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях»,
Она призвала граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях — это может обернуться административным арестом. Также в МВД отметили, что принимают все меры для обеспечения порядка и общественной безопасности.
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В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях»,...
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