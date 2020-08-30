В Минске задержали 125 митингующих

Источник материала: Onliner

В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

Она призвала граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях — это может обернуться административным арестом. Также в МВД отметили, что принимают все меры для обеспечения порядка и общественной безопасности.