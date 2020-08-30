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В Минске задержали 125 митингующих

30.08.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

Она призвала граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях — это может обернуться административным арестом. Также в МВД отметили, что принимают все меры для обеспечения порядка и общественной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за участие в митинге задержаны 125 человек. В отношении их «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях»,...
 
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