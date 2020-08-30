Десятки тысяч белорусов пришли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с днем рождения

Участники «Марша мира и независимости» вплотную подошли к кордону силовиков возле Дворца независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.





В непосредственной близости к кордону находятся несколько десятков тысяч человек, демонстранты продолжают активно приближаться, определить, где находится хвост колонны, не представляется возможным.

Проспект Победителей в районе дворца полностью перекрыт силовиками. В первой шеренге стоят силовики со щитами. За ними — два водомета, четыре заградительные машины «Рубеж» и еще около тысячи силовиков в полной боевой амуниции со щитами.

Напротив входа на территорию дворца, в 100-150 метрах от кордона, расположены бронетранспортеры.

Люди стоят напротив кордона, скандируют: «Саша, выходи!», «Мы идем на торт!», «Крыса — это ты!», «Трибунал!».

К кордону силовиков возле Дворца Независимости пришли члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова.

Мария Колесникова через мегафон просит демонстрантов не поддаваться на провокации.

«Отойдите, пожалуйста, на десять метров от ограждения. У нас спокойная прогулка по городу, не поддавайтесь на провокации», — говорит она.

После призыва Колесниковой собравшиеся отступили назад — между ними и силовиками образовалось небольшое расстояние.

Демонстрантов не становится меньше. Они развернули многометровый бело-красно-белый флаг, сообщает БелаПАН .