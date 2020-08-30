Наводнение в Турции: число жертв выросло до 10

Источник материала: ОНТ

На северо-востоке Турции из-за наводнения погибли уже 10 человек. Об этом 30 августа информирует ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Мощные ливни начались в Турции 23 августа. Большое число населенных пунктов было снесено селевыми потоками. Ранее власти информировали о семерых погибших. Не менее 157 человек были спасены в результате поисковых работ.

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