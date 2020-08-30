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В Шотландии продали самого дорогого в мире барана
Источник материала: ОНТ
В Шотландии на аукционе был продан баран. Как
По данным источника, баран по кличке Двойной Бриллиант принадлежит к породе тексель, которая в основном используется для размножения и славится отличным качеством мяса.
Предыдущий рекорд стоимости барана установили в 2009 году также в Шотландии. Тогда животное продали за 231 тысячу фунтов.
Фото: The Independent / MacGregor Photography
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В Шотландии на аукционе был продан баран. Как информирует The Independent, стоимость животного стала рекордной – 367,5 тысяч фунтов. По данным источника, баран по кличке...
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