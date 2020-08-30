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«С днем рождения, батя!» Военные комиссариаты Гомельской области поздравили Лукашенко с днем рождения

30.08.2020 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области» поздравил Лукашенко с 66-летием.



Военные прокричали троекратное «Ура» и поздравили Лукашенко словами «С днем рождения, батя!». На видео засветился и активист провластных митингов Кривоносов. Напомним, он пытался сорвать встречу с Марией Колесниковой в Жлобине и женскую цепь солидарности в Гомеле и «протестовал» против забастовки возле «Гомесельмаша», пишут "Сильные новости".
 
Теги: Гомель
 
 
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«Сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области» поздравил Лукашенко с 66-летием.
 
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