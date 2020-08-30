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Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира
Источник материала: Навiны
Марш мира проходит 30 августа в Гомеле. В нем принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Колонна прошла от универмага «Гомель» по улице Советской до площади Ленина, затем по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала, затем по проспекту Победы до площади Восстания.
Люди скандируют «Гомель, выходи!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты уволен!».
Власти подготовились к акции — все площади в центре заняты выставками и ярмарками, сообщает БелаПАН.
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Марш мира проходит 30 августа в Гомеле. В нем принимают участие не менее 10 тысяч человек.
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