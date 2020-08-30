ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

30.08.2020 17:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Марш мира проходит 30 августа в Гомеле. В нем принимают участие не менее 10 тысяч человек.

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Колонна прошла от универмага «Гомель» по улице Советской до площади Ленина, затем по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала, затем по проспекту Победы до площади Восстания.

Люди скандируют «Гомель, выходи!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты уволен!».

Власти подготовились к акции — все площади в центре заняты выставками и ярмарками, сообщает БелаПАН.

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

Не менее десяти тысяч человек вышли в Гомеле на Марш мира

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марш мира проходит 30 августа в Гомеле. В нем принимают участие не менее 10 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«С днем рождения, батя!» Военные комиссариаты Гомельской области поздравили Лукашенко с днем рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика