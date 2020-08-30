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В Воложине похоронили женщину, на которую наехал мотоциклист
Источник материала: ОНТ
В Воложине похоронили 42-летнюю женщину, которая стала жертвой наезда мотоциклиста.
ДТП произошло во вторник. Всё произошло в центре города. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В это время 26-летний водитель мотоцикла направлялся на несанкционированный митинг и не справился с управлением. Женщина скончалась на месте от полученных травм, у нее осталось трое детей.
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В Воложине похоронили 42-летнюю женщину, которая стала жертвой наезда мотоциклиста. ДТП произошло во вторник. Всё произошло в центре города. Женщина переходила...
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