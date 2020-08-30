СМИ: парламент Японии утвердит нового премьер-министра 17 сентября

Источник материала: ОНТ

17 сентября состоится внеочередное заседание парламента Японии, на нем будет утверждена кандидатура нового премьер-министра страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

28 августа действующий премьер-министр Синдзо Абэ заявил о желании уйти в отставку. Причиной стало ухудшение состояния здоровья политика.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия проводит последний этап согласования даты выборов своего председателя. Выбранный политик согласно партийному уставу должен возглавить правительство. Ожидается, что голосование ЛДП пройдет 14 сентября, тогда же объявят результаты.

Следующий глава ЛДП будет занимать пост до конца сентября 2021 года – до истечения срока подавшего в отставку Синдзо Абэ. После состоятся новые выборы председателя на трехлетний срок.

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