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Минтруда: более 100 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

30.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минтруда: более 100 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

Материальную помощь к началу учебного года получат более 100 тысяч многодетных семей. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты.

Единовременные выплаты семьям, воспитывающих троих и более детей, окажут местные органы власти. Материальная поддержка будет зависеть от финансовых возможностей каждого региона. Но эти выплаты не превысят 30% бюджета прожиточного минимума. В среднем по стране на каждого ребенка будет выделено около 55-ти рублей, а общая сумма поддержки составит более 11,5 миллионов рублей. 

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: «На сегодняшний день практически вся помощь уже оказана, это более 90%. При этом данная помощь оказывается вне зависимо от дохода семьи. Кроме того, в рамках адресной социальной помощи для малообеспеченных граждан, в том числе и для многодетных семей, может быть оказана единовременная поддержка либо выплачено ежемесячное пособие. Она также предназначена для сбора детей в школу».  

Собрать детей в школу помогут и трудовые коллективы. Такие меры поддержки закреплены в коллективных договорах. Ожидается, что в этом году предприятия окажут помощь на сумму более пяти миллионов рублей. 

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Материальную помощь к началу учебного года получат более 100 тысяч многодетных семей. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Единовременные выплаты...
 
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