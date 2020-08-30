|
Минтруда: более 100 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году
Источник материала: ОНТ
Материальную помощь к началу учебного года получат более 100 тысяч многодетных семей. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты.
Единовременные выплаты семьям, воспитывающих троих и более детей, окажут местные органы власти. Материальная поддержка будет зависеть от финансовых возможностей каждого региона. Но эти выплаты не превысят 30% бюджета прожиточного минимума. В среднем по стране на каждого ребенка будет выделено около 55-ти рублей, а общая сумма поддержки составит более 11,5 миллионов рублей.
Собрать детей в школу помогут и трудовые коллективы. Такие меры поддержки закреплены в коллективных договорах. Ожидается, что в этом году предприятия окажут помощь на сумму более пяти миллионов рублей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материальную помощь к началу учебного года получат более 100 тысяч многодетных семей. Об этом заявили в Министерстве труда и соцзащиты. Единовременные выплаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)