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17 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

30.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

17 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

В Дагестане (Россия) произошла аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Число жертв в результате ДТП достигло 17, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. 

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

ДТП произошло 30 августа около 02:30 ночи по минскому времени. Уточняется, что в автобусе находились 45 пассажиров. После аварии автобус опрокинулся в кювет. Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, у остальных – травмы средней и легкой степени тяжести. Погибших нет.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан / ТАСС

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В Дагестане (Россия) произошла аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Число жертв в результате ДТП достигло 17, информирует ТАСС...
 
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