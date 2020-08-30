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17 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане
Источник материала: ОНТ
В Дагестане (Россия) произошла аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Число жертв в результате ДТП достигло 17,
Ранее сообщалось об 11 пострадавших.
ДТП произошло 30 августа около 02:30 ночи по минскому времени. Уточняется, что в автобусе находились 45 пассажиров. После аварии автобус опрокинулся в кювет. Один из пострадавших получил тяжелые повреждения, у остальных – травмы средней и легкой степени тяжести. Погибших нет.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Дагестан / ТАСС
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В Дагестане (Россия) произошла аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего из Махачкалы в Москву. Число жертв в результате ДТП достигло 17, информирует ТАСС...
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