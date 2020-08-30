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Президент поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра.
Президент отметил, что горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для экономики страны. А благодаря ответственной работе и опыту нескольких поколений горняков, отточенному в трудностях и переданному молодежи, позволяет коллективу «Беларуськалия» ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их. Александр Лукашенко пожелал не останавливаться на достигнутом. Ведь сегодня Беларусь – один из крупнейших производителей и поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.
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Александр Лукашенко поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра. Президент отметил, что горнодобывающая отрасль – одна из...
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