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Президент поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра

30.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра

Александр Лукашенко поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра. 

Президент отметил, что горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для экономики страны. А благодаря ответственной работе и опыту нескольких поколений горняков, отточенному в трудностях и переданному молодежи, позволяет коллективу «Беларуськалия» ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их. Александр Лукашенко пожелал не останавливаться на достигнутом. Ведь сегодня Беларусь – один из крупнейших производителей и поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.

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Александр Лукашенко поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра.  Президент отметил, что горнодобывающая отрасль – одна из...
 
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