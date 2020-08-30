Президент поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил работников «Беларуськалия» и ветеранов промышленности с Днём шахтёра.

Президент отметил, что горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для экономики страны. А благодаря ответственной работе и опыту нескольких поколений горняков, отточенному в трудностях и переданному молодежи, позволяет коллективу «Беларуськалия» ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их. Александр Лукашенко пожелал не останавливаться на достигнутом. Ведь сегодня Беларусь – один из крупнейших производителей и поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.

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