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МВД РБ: Милиция задержала в Минске 125 человек

30.08.2020 18:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правоохранительные органы по состоянию на 16 часов задержали в Минске за участие в массовых мероприятиях 125 человек.

"По состоянию на 16.00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова.

Чемоданова также сообщила, что около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его.

«Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы», - рассказала пресс-секретарь МВД.

Среди задержанных – тренер по футболу, 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения.

На опубликованном видео видно, как один из задержанной тройки пнул проезжавший мимо микроавтобус с тихарями, которые обычно не обеспечивают охрану общественного порядка, а хватают и задерживают граждан людей.

Вместо того, чтобы просто поехать дальше, тихари решили разобраться с «борзым» мужиком прямо перед толпой протестующих и нарвались: тихарей загнали в бус, слегка его помяв.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы по состоянию на 16 часов задержали в Минске за участие в массовых мероприятиях 125 человек.
 
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