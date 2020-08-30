В Каменецком районе празднуют дожинки

Источник материала: ОНТ

Итоги аграрного сезона, поздравления хлеборобов, дегустация собственной продукции и парад техники. Праздник урожая сегодня отмечают в Каменецком районе.

С утра в деревне музыка: песни под гармонь и поздравления хлеборобов. В этом году районные дожинки принимает Долбизно – самая западная деревня расположена в километре от границы. К празднику здесь благоустроили центр. Глубинка, несмотря на отдалённость молодеет и растет.

На дожинках – представители всех хозяйств, комбайнеры, водители, агрономы, приехали с семьями, чтобы собраться вместе и как следует отпраздновать, тем более год был нелегким. Каждый коллектив старался: одни – удивить деревенским колоритом, другие – щедро угостить. Караваи из муки нового урожая, мясные деликатесы, овощи, сыры – всё выращено на здешних полях и приготовлено своими руками.

В этом году «Макарово-Агро» празднует успех, в хозяйстве самые высокие намолоты в районе. В основном за счет урожайности – 60 центнеров с гектара – настоящий прорыв, учитывая, что в позапрошлом году с трудом получалось немного за двадцать.

Каменецкий район одним из первых в стране начал уборочную и раньше всех ее завершил. Сложнее всего было в начале года. Сухая и холодная весна заставила аграриев поволноваться за посевы. Но июньские дожди все компенсировали: колос успел налиться, и люди не подвели – убрали зерно без потерь и в сроки.

Каменецкий район всегда славился уровнем животноводства, входит в пятёрку лидеров по производству мяса в стране. Потому так важно было обеспечить себя кормами, и все получилось – на год хватит сполна.

Музыкальная программа в деревне до позднего вечера. Но дожинки – лишь повод передохнуть в середине сельскохозяйственного сезона, на подходе царица полей – кукуруза. Ну а уже полноценно отдохнуть аграрии смогут только ближе к зиме.

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