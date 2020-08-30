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Помощник Лукашенко Николай Латышенок вышел к демонстрантам

30.08.2020 19:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около шести часов вечера, когда возле Дворца независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Лукашенко Николай Латышенок.

Помощник Лукашенко Николай Латышенок вышел к демонстрантам

Он заявил собравшимся, что их — не большинство, и предложил всё решать мирным путем, через изменения в Конституции.

Демонстранты ответили, что им это не нужно — нужно было просто не фальсифицировать выборы.

Латышенок заявил, что не верит в фальсификации и что за Лукашенко выступает большинство. Он также подчеркнул, что людьми руководит Nexta (телеграм-канал) и что из-за акций протеста упал курс рубля, сообщает БелаПАН.

 
 
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Около шести часов вечера, когда возле Дворца независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Лукашенко Николай...
 
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