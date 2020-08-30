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Помощник Лукашенко Николай Латышенок вышел к демонстрантам
Источник материала: Навiны
Около шести часов вечера, когда возле Дворца независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Лукашенко Николай Латышенок.
Он заявил собравшимся, что их — не большинство, и предложил всё решать мирным путем, через изменения в Конституции.
Демонстранты ответили, что им это не нужно — нужно было просто не фальсифицировать выборы.
Латышенок заявил, что не верит в фальсификации и что за Лукашенко выступает большинство. Он также подчеркнул, что людьми руководит Nexta (телеграм-канал) и что из-за акций протеста упал курс рубля, сообщает
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Около шести часов вечера, когда возле Дворца независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Лукашенко Николай...
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