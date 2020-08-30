Помощник Лукашенко Николай Латышенок вышел к демонстрантам

Около шести часов вечера, когда возле Дворца независимости осталось несколько десятков человек, к ним вышел из-за оцепления силовиков помощник Лукашенко Николай Латышенок.





Он заявил собравшимся, что их — не большинство, и предложил всё решать мирным путем, через изменения в Конституции.

Демонстранты ответили, что им это не нужно — нужно было просто не фальсифицировать выборы.