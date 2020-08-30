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МВД: толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции в Минске
Источник материала: ОНТ
30 августа в Минске возле площади Независимости толпа людей повредила служебный автомобиль милиции. Об этом
Сотрудники милиции и спецтранспорт обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий. Злоумышленники набросились на служебную машину и подручными предметами разбили лобовое стекло. После были повреждены боковые части авто.
Правоохранители задержали троих жителей Минска, их доставили в Ленинское РУВД столицы.
Проводится проверка, устанавливаются другие причастные к нападению на автомобиль милиции. Действия задержанных получат правовую оценку.
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30 августа в Минске возле площади Независимости толпа людей повредила служебный автомобиль милиции. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси...
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