МВД: толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции в Минске

Источник материала: ОНТ

30 августа в Минске возле площади Независимости толпа людей повредила служебный автомобиль милиции. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции и спецтранспорт обеспечивали охрану общественного порядка во время несанкционированных массовых мероприятий. Злоумышленники набросились на служебную машину и подручными предметами разбили лобовое стекло. После были повреждены боковые части авто.

Правоохранители задержали троих жителей Минска, их доставили в Ленинское РУВД столицы.



Среди задержанных – футбольный фанат 1993 года рождения, а также тренер по футболу 1986 года рождения. Оба ранее привлекались к административной ответственности. Третий задержанный, мужчина 1978 года рождения, также ранее был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности. Один из подозреваемых был пьян.

Проводится проверка, устанавливаются другие причастные к нападению на автомобиль милиции. Действия задержанных получат правовую оценку.

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