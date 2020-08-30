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Суперкубок Англии по футболу: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль»

30.08.2020 19:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суперкубок Англии по футболу: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль»

В решающем матче за Суперкубок Англии по футболу «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль».

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1. На 13-й минуте счёт открыл Пьер-Эмерик Обамеянг. В конце встречи Такуми Минамино выровнял положение в матче. В серии пенальти удачливее оказались «канониры» – 5:4. «Арсенал» выиграл трофей в 16-й раз в своей истории. Чаще других обладателем Суперкубка Англии становился «Манчестер Юнайтед», который побеждал в турнире 21 раз.

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В решающем матче за Суперкубок Англии по футболу «Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и...
 
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