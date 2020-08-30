Видеофакт. Протестующие напали на машину силовиков, отбивая задерживаемых

МВД сообщило о задержании трех человек за причинение ущерба служебному автомобилю во время сегодняшней акции протеста в Минске.

«Около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы», — говорится в сообщении.

Среди задержанных тренер по футболу 1986 года рождения и участник фанатского движения «известного футбольного клуба» 1993 года рождения. Оба «неоднократно привлекались к административной ответственности». Еще один человек 1978 г.р. — «ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности». Все задержанные — жители Минска. Один «находился в состоянии алкогольного опьянения».