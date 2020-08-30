Минское «Динамо» выиграло Кубок Салея

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» стало победителем Кубка Салея, обыграв в финале «Юность» со счетом 3:0.



Фото: hcdinamo.by

Все шайбы минчан забросили североамериканские легионеры: Роб Клинкхаммер, Шейн Принс и Райан Спунер.

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Фальковский — Менелл, Спунер — Клинкхаммер (К) — Козун; Альмквист — Еременко, Принс, Шарангович (А) — Паре; Знахаренко (А) — Колячонок, Горбунов — Усов — Демков; Сушко — Протас — Дроздов; Шинкевич; Алистров.

«Юность»: Большаков (Осипков); Антонов (К) — Мицкевич, Стефанович — Дрозд (А) — Мингалеев; Таталин — Виноградов, Лопачук — Кашкар — Парфеевец; Казакевич — Парфенюк, Буяльский — Развадовский — Бойко; Брикун — Ковыршин (А) — Д. Мартынов; Щечин, Кришталь.

Отметим, что в полуфинале «Динамо» обыграло «Гомель» со счетом 4:0. Новый вратарь «Динамо» Доминик Фурх не пропустил за весь турнир ни одной шайбы.

Третьего сентября «зубры» проведут первый матч в КХЛ — дома против «Йокерита».