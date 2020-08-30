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Помощник Лукашенко вышел к митингующим: «Революционный процесс всегда карается»
Источник материала: Onliner
После того как многие митингующие у Дворца независимости разошлись, к группе оставшихся людей вышел помощник Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок. Он заявил, что верит в честность проведенных выборов, а действия протестующих назвал «революционным процессом».
На вопрос о жестких разгонах в первые дни после выборов Николай Латышенок
Судя по видео из
Николай Латышенок призвал решать все проблемы законно на переговорах. Однако с Марией Колесниковой и Координационным советом власть не будет общаться: «Есть молодежь студенческая, инициативные группы. Координационный совет отправьте в Европу — и пускай дальше там работают, потому что он незаконный и его никто не признает. С ним никто разговаривать не будет».
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После того как многие митингующие у Дворца независимости разошлись, к группе оставшихся людей вышел помощник Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок. Он...
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