Помощник Лукашенко вышел к митингующим: «Революционный процесс всегда карается»

Источник материала: Onliner

После того как многие митингующие у Дворца независимости разошлись, к группе оставшихся людей вышел помощник Лукашенко по общим вопросам Николай Латышенок. Он заявил, что верит в честность проведенных выборов, а действия протестующих назвал «революционным процессом».

На вопрос о жестких разгонах в первые дни после выборов Николай Латышенок ответил : «Потому что были построены баррикады. Второе — перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу».

Судя по видео из Telegram-канала «Нашай Нiвы» , Николаю задали вопрос о том, почему никто не отвечает за жесткие задержания. На это был получен следующий ответ: «Все, что вы делаете, — это революционный процесс. Революционный процесс — он всегда карается. Вы это должны понимать».

Николай Латышенок призвал решать все проблемы законно на переговорах. Однако с Марией Колесниковой и Координационным советом власть не будет общаться: «Есть молодежь студенческая, инициативные группы. Координационный совет отправьте в Европу — и пускай дальше там работают, потому что он незаконный и его никто не признает. С ним никто разговаривать не будет».