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Помощник Лукашенко: Власть будет вести переговоры с инициативными группами

30.08.2020 19:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Помощник Лукашенко Николай Латышенок заявил, что власть будет вести переговоры только с инициативными группами – никаких переговоров с оппозицией.

«Переговоры будут только с инициативными группами», — заявил Латышенок, выйдя к протестующим возле Дворца независимости.

Ранее, Лукашенко допустил переговоры с представителями трудовых коллективов.

Латышенок сказал, что верит, что выборы были честными, все сделано по Конституции.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать Мы делаем новую Конституцию», - сказал помощник Лукашенко.

«А за что вы нас убиваете? Все, что нужно было сделать, нужно было провести честные выборы», - спросил кто-то из людей. «Один человек возомнил себя Богом», — добавил кто-то. «Единственный, кто признал выборы, это Путин», - сказал кто-то из собравшихся.

«Си Цзиньпин был первым», - поправил Латышенок.

Жесткие действия сотрудников ОМОНа по отношению к демонстрантам в первые дни протестных акций Латышенок объяснил тем, что протестующие «строили баррикады и мешали другим жителям».

 
 
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Помощник Лукашенко Николай Латышенок заявил, что власть будет вести переговоры только с инициативными группами – никаких переговоров с оппозицией.
 
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