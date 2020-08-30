В «Новых Ярыловичах» временно не пропускают авто и людей

Оформление в обоих направлениях было приостановлено в украинском пункте пропуска «Новые Ярыловичи», сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

С 16:30 из-за сбоя программного обеспечения украинские таможенники приостановили пропуск лиц и транспортных средств на въезд и выезд.

В ГПК рекомендуют пересекать белорусско-украинскую границу в соседних пунктах пропуска «Сеньковка» (с белорусской стороны — «Веселовка») и «Славутич» (с белорусской стороны — «Комарин»).