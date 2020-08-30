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«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

30.08.2020 20:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее двухсот тысяч человек вышли 30 августа в Минске на Марш мира и независимости. Массовые акции против режима Лукашенко также прошли во многих других белорусских городах.

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

Сегодня Александр Лукашенко отмечает день рождения. Если верить президентской пресс-службе, то он провел его во Дворце независимости с автоматом в руках.

А белорусы приготовили ему немало подарков, которые и хотели принести прямо к рабочей резиденции на проспекте Победителей. Однако их вновь встретили цепи «космонавтов», спецтехника и броневики. Дворец независимости опять оказался в кольце верных слуг Лукашенко.

Лукашенко сегодня исполнилось 66 лет, средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси — 69,2 года, а инфаркты и инсульты занимают одни из первых мест среди причин смертности. Это в качестве справочной информации тем «космонавтам», кто на камеру говорил, что будет со своим хозяином «до конца».

Что касается подарков, то их пришлось оставить прямо на дороге. Самым популярным подарком оказались тапочки, в том числе белые, а также «вертолеты в Гаагу».

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко
Пожилой женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко
Как минимум 11 человек были задержаны в начале акции на проспекте Независимости

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

«С днищем!» Белорусы двухсоттысячным маршем поздравили Лукашенко

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее двухсот тысяч человек вышли 30 августа в Минске на Марш мира и независимости. Массовые акции против режима Лукашенко также прошли во многих других...
 
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