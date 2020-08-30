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Экс-комментатор "Беларусь 5" Владислав Татур задержан во время митинга в Минске

30.08.2020 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-комментатор "Беларусь 5" Владислав Татур задержан во время митинга в Минске. Источники pressball.by подтвердили эту информацию.



Ранее Татур, а также Арташес Антонян, Ярослав Писаренко и руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов уволились с Белтелерадиокомпании.

Всего в Минске сегодня было задержано 140 человек, хотя акция была абсолютно мирной. 
 
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-комментатор "Беларусь 5" Владислав Татур задержан во время митинга в Минске. Источники pressball.by подтвердили эту информацию.
 
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