







Ранее Татур, а также Арташес Антонян, Ярослав Писаренко и руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов уволились с Белтелерадиокомпании.





Всего в Минске сегодня было задержано 140 человек, хотя акция была абсолютно мирной.